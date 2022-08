Tuttosport titola: "Gabbia, percorso 'Alla Pobega'"

MilanNews.it

"Gabbia, percorso 'Alla Pobega'": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il giovane difensore, non appena il Milan avrà preso un nuovo centrale, andrà in prestito alla Sampdoria per provare a ripercorrere le orme di Pobega, che è nella scorsa stagione si è consacrato al Torino ed ora è pronto a giocarsi le sue chances in maglia rossonera.