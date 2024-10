Tuttosport titola: "I dimenticati di Fonseca. Milan spaccato"

"I dimenticati di Fonseca. Milan spaccato": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che in questa prima parte di stagione Paulo Fonseca ha puntato quasi sempre sugli stessi giocatori, soprattutto nelle ultime settimane quando ha messo in campo praticamente sempre la stessa formazione. Tra coloro che sono usciti momentaneamente dai radar del tecnico portoghese ci sono per esempio Pavlovic e Musah che stanno vedendo pochissimo il campo.

Nella conferenza pre-Fiorentina-Milan, Fonseca ha commentato così la possibilità di fare turnover: "La continuità è importante in questo momento, quando abbiamo più giorni per recuperare i giocatori. Se la squadra sta bene è importante mantenere il massimo dei giocatori che possiamo, ma non è che non ho fiducia negli altri: Loftus e Chukwueze ad esempio sono entrati bene e lavorano bene. Per me è importante in questo momento avere questa base che supporta la crescita della squadra. Vediamo il momento della squadra e dei giocatori. In questo momento ho pensato che sia importante avere questa continuità. Vediamo, ho fiducia in tutti i giocatori. Avremo tante partite, avremo bisogno di tutti. In questo momento penso sia importante per la squadra giocare con gli stessi calciatori".