Tuttosport titola: "Ibra croce e delizia: Milan infinito"

L’edizione odierna di Tuttosport dedica due pagine (14 e 15) alla squadra di Pioli per analizzare il pareggio di ieri con il Verona. "Ibra croce e delizia: Milan infinito", scrive il noto quotidiano torinese: "I rossoneri - si legge - vanno in svantaggio per la prima volta in campionato ma, a differenza della gara contro il Lilla in coppa, la reazione è più veemente ed efficace. Anche un palo e due gol annullati. Ibra sbaglia un rigore ma trova il pari al 93esimo".