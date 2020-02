Tuttosport titola: "Ibra, rimbrotti verso Paquetà"

"Ibra, rimbrotti verso Paquetà": titola così questa mattina Tuttosport che racconta che lunedì sera, in occasione di Milan-Torino, ci sarebbe stato un confronto nello spogliatoio tra Ibrahimovic e Paquetà, durante il quale lo svedese avrebbe fatto notare al compagno la differenza di rendimento tra ciò che fa in allenamento e quello che fa in partita. Il brasiliano prima ha incassato il colpo, ma poi avrebbe detto poi la sua e questo atteggiamento non ha fatto piacere a Ibra, il quale avrebbe replicato nuovamente ponendo fine alla discussione. La vicenda sarebbe comunque finita lì e non ci sarebbe quindi nessun caso all'interno dello spogliatoio milanista.