Tuttosport titola: "Il Milan secondo Gazidis: Rangnick alla Wenger"

L’uomo della rottura è Ralf Rangnick, il tecnico scelto (e contattato) da Gazidis per la prossima stagione. Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina si sofferma sulla questione titolando: "Il Milan secondo Gazidis: Rangnick alla Wenger". Come detto, l’a.d. ha deciso di puntare su un allenatore che ha un profilo simile a quello dell’alsaziano con cui ha lavorato a Londra. Il modello Arsenal ha prodotto una società economicamente molto forte ma appena 6 trofei “minori” (zero titoli in Premier e nelle coppe europee).