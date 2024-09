Tuttosport titola: "Jovic, 10 giorni per pensare al futuro"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Jovic, 10 giorni per pensare al futuro". Quella del serbo è stata un'estate piuttosto particolare visto che è passato dal rinnovo con il Milan al ruolo di vice-Morata, fino all'esclusione dalla lista UEFA per lasciare il posto a Tammy Abraham.

L'attaccante serbo è ora in nazionale, ma sta valutando anche il suo futuro: tutto fa pensare che almeno fino a gennaio dovrà restare a Milanello a fare la terza punta, a meno che non esce fuori qualcosa da qui al 13 settembre quando chiuderà il mercato in Turchia. Jovic parte dietro a Morata e Abraham nelle gerarchie di Fonseca e quindi rischia di trovare pochissimo spazio in campo.