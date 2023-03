Tuttosport titola: "Milan, l'incubo di Pioli si chiama Euroderby"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Tuttosport questa mattina scrive così sull'eventualità di una sfida tra Milan e Inter ai quarti di finale di Champions League: "Milan, l'incubo di Pioli si chiama Euroderby". Nonostante la storia sia dalla parte del Milan quando si parla di derby giocati in Europa (due qualificazioni su due per i rossoneri nel 2003 in semifinale e nel 2005 ai quarti), il recente passato parla nerazzurro soprattutto quando si gioca in Coppa: l'anno scorso in Coppa Italia, in semifinale, ebbe la meglio l'Inter così come nella Supercoppa di quest'anno. Certo la Champions League è un'altra cosa e potrebbe anche essere un'occasione di riscatto.