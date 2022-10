Tuttosport titola: "Nasti, Colombo e Maldini: piccoli Pobega crescono"

MilanNews.it

Tuttosport ha dedicato un piccolo trafiletto alla politica del Milan di lasciar partire i suoi giovani di prospetto, ancora non pronti per la prima squadra, in prestito per farsi le ossa, proprio come è accaduto a Pobega o a Gabbia prima di lui. Il titolo recita così: "Nasti, Colombo e Maldini: piccoli Pobega crescono". Tre attaccanti che sono stati lasciati partire. Per Marco Nasti, bomber l'anno scorso in Primavera, esperienza al Cosenza in Serie B così come per Marco Brescianini. Al Lecce c'è Lorenzo Colombo al primo prestito in A dopo due esperienze in cadetteria con Cremonese e Spal. Infine Daniel Maldini, campione d'Italia l'anno scorso, oggi tra le fila dello Spezia per trovare maggiori minuti.