Tuttosport titola: "Ora Abraham vede doppio: Coppa e riscatto"

Nuova chance dal primo minuto questa sera per Tammy Abraham. Nell'ultima occasione in cui ha avuto questa opportunità, in Champions League contro lo Slovan Bratislava, non ha sprecato anzi è riuscito a fare un assist, un gol e un velo decisivo. Oggi in Coppa Italia contro il Sassuolo ci si attende un apporto simile per cercare di archiviare una pratica che si preannuncia ostica. In tutte le partite in cui avrà modo di giocare Abraham giocherà per il Milan ma anche per se stesso e il suo futuro.

Infatti, l'edizione giornaliera di Tuttosport titola così questa mattina: "Ora Abraham vede doppio: Coppa e riscatto". E ancora: "Maxi turnover per la sfida al Sassuolo in Coppa Italia: l'inglese al centro dell'attacco". Da un lato c'è la voglia di far bene oggi, dall'altro c'è quella di guadagnarsi la fiducia del club in vista di quello che sarà il futuro: Abraham è arrivato dalla Roma in prestito secco. Scrive il quotidiano: "La conferma nella rosa del Milan passa pure dalle prestazioni in serate senza ritorno come questa".