Tuttosport titola: "Pioli, prima richiesta una rosa più lunga"

Il Milan ha vinto lo Scudetto e vuole tornare a competere anche in Europa, soprattutto in una stagione come la prossima che avrà dei ritmi serratissimi e non abituali a causa del Mondiale invernale. L'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Pioli, prima richiesta una rosa più lunga". L'allenatore Campione d'Italia è consapevole che per essere competitivi su più fronti bisogna avere una squadra da circa 28-29 giocatori. Secondo il quotidiano si immagina almento quattro terzini e 5 centrali di ruolo. Lo stesso discorso vale per il centrocampo che necessita di almeno 4 giocatori intercambiabili. In attacco, poi, sarà tutto da vedere con la rosa che al momento conta almeno 4 giocatori che possono ricoprire il ruolo di punta centrale.