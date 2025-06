Tuttosport titola: "Porta Milan: tra Svilar e Vanja"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Porta Milan: tra Svilar e Vanja". Sono ore decisive per la cessione al Chelsea di Mike Maignan che sta spingendo per trasferirsi al club inglese ed essere a disposizione del tecnico Enzo Maresca già per il Mondiale per Club che incomincerà nei prossimi giorni negli Stat Uniti (la finestra speciale di mercato si chiude domani a mezzenotte).

In caso di addio di Maignan, il Milan ha già pronti due nomi per sostituirlo: il preferito è Mile Svilar, portiere della Roma i cui agenti hanno già incontrato il ds rossonero Tare. Il problema è la richiesta dei giallorossi che per il cartellino chiedono 40 milioni euro. L'alternativa è Vanja Milinkovic Savic del Torino, pista decisamente più economica visto che costa la metà avendo nel contratto con i granata una clausola rescissoria a 20 milioni di euro.