Tuttosport titola su RedBird: "Yes, Milan modello Yankees"

Il cambio di proprietà è ormai cosa fatta, in attesa che il closing sancisa ufficialmente il passaggio della maggioranza delle quote del Milan dal fondo Elliott a RedBird Capital Partners. Il nuovo proprietario rossonero Gerry Cardinale sembra avere le idee chiare e l'edizione odierna di Tuttosport titola, suggerendo quello che potrà essere il programma della nuova proprietà americana: "Yes, Milan modello Yankees". L'intenzione di Cardinale è quella di vincere e far crescere la già diffusa popolarità per il Milan. In questo modo si punta a far diventare la squadra rossonera quello che i New York Yankees sono in America: una squadra ammirata, storica e vincente.