Tuttosport titola sul mercato: "La caccia è già aperta. Hojlund e Kudus per il 2023"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra già sul mercato. Secondo quanto riporta il quotidiano il Milan starebbe già mettendo le basi per il lavoro dell'estate prossima. Il titolo recita: "La caccia è già aperta. Hojlund e Kudus per il 2023". Maldini e Massara avrebbero avuto l'ok dalla società rossonera per investimenti in attacco. I nomi che fa il quotidiano piemontese sono due: Rasmus Hojlund, nuovo arrivato in casa Atalanta classe 2003, e il 22enne ghanese dell'Ajax Mohammed Kudus. Nel mirino anche Armando Broja del Chelsea.