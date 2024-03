Tuttosport titola: "Sul piatto ci sono 50 milioni per il sostituto di Giroud"

Il futuro di Olivier Giroud sarà in California. L'indiscrezione di contatti con il Los Angeles FC, squadra di MLS dove gioca l'amico Hugo Lloris e dove ha giocato anche Giorgio Chiellini con Gareth Bale, si sono fatte sempre più insistenti e nelle ultime ore è arrivata la notizia che le parti avrebbero raggiunto un accordo. Manca ancora l'ufficialità e la firma ma tutto sembra spingere in quella direzione: il bomber francese, alla sua terza stagione in rossonero, chiuderà la sua carriera negli Stati Uniti. Per questa ragione le riflessioni sul nuovo attaccante si fanno sempre più intense e sarà cruciale non sbagliare. Oggi Tuttosport titola così: "Sul piatto ci sono 50 milioni per il sostituto di Giroud".

Nel sottotitolo viene fatta la lista dei candidati: "A Zirkzee si sono aggiunti candidati di alto profilo come Sesko, Gyokeres e Gimenez. In calo David". Tutti questi attaccanti sono importanti e arrivano da stagioni di un certo peso: tutti, però, hanno caratteristiche diverse tra loro. Per cercare di prendere uno dei top - uno tra Zirkzee, Sesko, Gyokeres e Gimenez - viene riportato che servono almeno 50 milioni, come punto di partenza. Più indietro c'è un vecchio pallino come Jonathan David del Lille: andando in scadenza con i francesi nel 2025 sarebbe forse il profilo più abbordabile dal punto di vista economico ma a livello tecnico le sue quotazioni, agli occhi della dirigenza rossonera, sono al momento inferiori rispetto a quelle degli altri candidati più costosi.