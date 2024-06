Tuttosport titola sulla nuova punta: "Milan su Gimenez"

La priorità sul mercato del Milan è nota a tutti. I rossoneri, a maggior ragione dopo che Olivier Giroud ha annunciato l'addio al Diavolo, devono assolutamente portarsi a casa un nuovo numero 9 da mettere al centro dell'attacco. In questo senso nelle ultime settimane sono stati fatti diversi nomi che sono inseriti sulla lista della dirigenza rossonera. I più gettonati sono quelli di Joshua Zirkzee, Benjamin Sekso e Serhou Guirassy. Per il primo, in special modo, ci sono difficoltà di concorrenza ma soprattutto di commissioni da dover corrispondere all'agente.

E così, come scrive Tuttosport questa mattina, si fa largo un altro nome nei piani alti di Casa Milan, già citato ma mai veramente approfondito. Titola il quotidiano: "I rossoneri sono sempre alla ricerca dell'erede di Giroud: Milan su Gimenez". Le quotazioni dell'attaccante messicano, che da due stagioni milita e fa gol nel Feyenoord, sarebbero in forte risalita negli ultimi giorni. Il club olandese fa comunque una valutazione significativa, intorno ai 55-60 milioni di euro.