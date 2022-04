Tuttosport titola: "Yonghong Li vuole fare causa a Elliott"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un trafiletto nelle pagine dedicate al Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Yonghong Li vuole fare causa ad Elliott". Nelle ore che stanno portando alle prime firme tra Investcorp e Elliott all'interno della trattativa per il passaggio di proprietà, spunta fuori un indiscrezione che riguarda l'ex proprietario cinese del Milan Li. Il quotidiano torinese infatti riporta la notizia fatta rimbalzare ieri da Il Sole 24 Ore secondo cui Yonghong Li sarebbe pronto a fare causa a Elliott per un risarcimento di 320 milioni di euro, la plusvalenza che la proprietà americana otterrebbe dalla vendita del club rossonero. Per ora si tratta solo di una voce, a cui sicuramente seguiranno aggiornamenti.