Tuttosport: "Tredici volte Reijnders. Milan, nessuno come lui"

vedi letture

"Tredici volte Reijnders. Milan, nessuno come lui": titola così questa mattina Tuttosport che esalta i numeri incredibili di Tijjani Reijnders in questa stagione. Negli ultimi quarant’anni, nel suo ruolo soltanto Franck Kessie ha segnato di più, però l'ivoriano calciava, a differenza dell'olandese, anche i rigori. L'ex AZ Alkmaar non finisce di stupire e si candida a diventare il centrocampista più prolifico della storia rossonera.

Reijnders punto fermo: il Milan lo ha blindato

Reijnders è ormai diventato un punto fermo del Milan e per questo poche settimane fa il club di via Aldo Rossi lo ha blindato con il rinnovo fino al 2030 e con un importante aumento dell'ingaggio, passato da 1,6 a 3,2 milioni di euro netti a stagione. Si tratta anche di un chiaro messaggio a quelle squadre che avevano messo gli occhi sull'olandese: per il Diavolo il centrocampista è assolutamente incedibile.