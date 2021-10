Tuttosport - Verso Bologna-Milan: ballottaggio Tomori-Romagnoli per fare coppia con Kjaer

In vista del match di domani sera contro il Bologna, Stefano Pioli sembra intenzionato a fare qualche cambio nella formazione rispetto alla trasferta di Champions League contro il Porto: uno di questi potrebbe essere in difesa dove Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli sono in ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di Simon Kjaer. Lo riferisce stamattina l'edizione odierna di Tuttosport.