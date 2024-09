Tuttosport verso Inter-Milan: "Mondi all'opposto: il derby"

In vista di Inter-Milan di domani sera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Mondi all'opposto: il derby". Le due squadre arrivano a questo appuntamento in maniera completamente diversa: morale alto e grande fiducia per i nerazzurri dopo il pareggio in casa del Manchester City, mentre i rossoneri sono in grande difficoltà e il tecnico Paulo Fonseca è a forte rischio esonero.

Il portoghese si gioca la panchina milanista in una notte, ma potrebbe anche non bastare perchè il suo Milan non è solo in crisi di risultati, ma anche di identità. In caso di esonero, i favoriti per sostituirlo sono Sarri, Terzi e Tudor, con quest'ultimo che è in risalita nelle ultime ore. Altri candidati sono Allegri, Conceiçao e Tuchel.