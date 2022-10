Tuttosport - Verso Milan-Chelsea: Pioli non recupererà nessuno

MilanNews.it

In vista del match di domani sera contro il Chelsea, purtroppo Stefano Pioli non recuperarà nessuno dei giocatori attualmente fermi per infortunio. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che Messias proverà a tornare in gruppo nei prossimi giorni, mentre Maignan e Kjaer potrebbero tornare a disposizione contro Monza e Dinamo Zagabria.