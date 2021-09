Tuttosport - Verso Milan-Lazio: tre ballottaggi aperti per Pioli

Mister Pioli si avvicina alla sfida di campionato contro la Lazio con tre ballottaggi aperti. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il tecnico rossonero non ha ancora sciolto tutti i dubbi sulla formazione. Kjaer o Romagnoli in difesa, Saelemaekers o Florenzi per la fascia destra, Tonali o Bennacer per affiancare il rientrate Kessie a centrocampo: sono queste, al momento, le incertezze dell'allenatore.