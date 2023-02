Tuttosport - Verso Tottenham-Milan: Maignan prenderà il posto di Tatarusanu in lista UEFA

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mike Maignan è pronto a tornare in campo: vedremo se lo farà già domenica contro l'Atalanta o si aspetterà il match successivo in casa della Fiorentina (4 marzo). Il grande obiettivo del francese, come riferisce stamattina Tuttosport, è sempre stato il ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Tottenham. Come previsto dal regolamento, Maignan prenderà senza problemi il posto di Ciprina Tatarusanu nella lista UEFA.