Un Milan di nuovo al Max. La Gazzetta: "Da Pavlovic a Pulisic: chi potrebbero essere gli "allegriani" in rosa"

Con l'eventuale arrivo di Fabio Paratici in dirigenza, ecco che il Milan potrebbe affidare la panchina a Massimiliano Allegri, andando così a ricreare dalle parti di Milanello il binomio che ha fatto la fortuna della Juventus negli scorsi anni.

In merito a questa opzione, La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Da Pavlovic a Pulisic: chi potrebbero essere gli "allegriani" in rosa", facendo un po' il punto su quei giocatori che farebbero parte del progetto tecnico del Milan anche con il toscano in panchina. Pavlovic, Thiaw, Gabbia, Tomori e Walker formerebbero la difesa, mentre a centrocampo le qualità tecniche e fisiche dei vari Fofana, Bondo, Musah e Reijnders potrebbero fare al caso di Allegri. E in attacco? Leao e Pulisic le due certezze, mentre su Santiago Gimenez ci sarà da lavorare per evitare di fargli fare la fine di Vlahovic.