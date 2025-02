Verso Empoli-Milan, Gazzetta: "Leao, altra panchina: al suo posto Sottil. Turnover per Reijnders"

In vista di Empoli-Milan di questa sera, La Gazzetta dello Sport titola così sulla probabile formazione rossonera: "Leao, altra panchina: al suo posto Sottil. Turnover per Reijnders". Si va verso la seconda esclusione di fila dalla formazione titolare di Rafael Leao che non è al top della forma a causa di un fastidio alla caviglia. Al suo posto dentro Riccardo Sottil, uno dei colpi del mercato invernale del Diavolo: l'ex Fiorentina farà il suo debutto dal primo minuto in rossonero e giocherà da esterno destro di centrocampo nel 4-4-2 di Conceiçao.

Il tecnico portoghese concederà poi un turno di riposo in mezzo al campo a Tijjani Reijnders dopo tantissime partite consecutive. In mezzo al campo spazio alla coppa Musah-Fofana, mentre da seconda punta al fianco di Abraham ci sarà Joao Felix che, come Sottil, farà il suo esordio da titolare con la maglia del Milan.