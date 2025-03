Verso il Como. Il CorSport: "Leao-Gimenez dall'inizio, Emerson Royal l'unico out"

Il Milan vuole approcciare a questa sosta per le Nazionali nel miglior modo possibile, vincendo contro il Como sabato pomeriggio a San Siro. Considerati i precedenti della formazione Lariani contro le big di Serie A, la partita in programma alla Scala del Calcio non si pronostica essere per nulla semplice per la formazione di Sergio Conceiçao.

A fronte di questo l'allenatore punterà sui suoi giocatori migliori, come confermato questa mattina anche dal Corriere dello Sport, che ha titolato "Leao-Gimenez dall'inizio, Emerson Royal l'unico out".