Verso il derby, la Gazzetta sul Milan: "Il rilancio del Diavolo"

In vista del derby di sabato contro l'Inter, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Il rilancio del Diavolo". Stefano Pioli sta preparando a Milanello la sua squadra per il match contro l'Inter e l'obiettivo è un solo, cioè vincere per tenere vive le speranze scudetto. Il tecnico milanista pensa a sfruttare la spinta di Theo Hernandez a sinistra e inoltre sta pensando di schierare Kessie da trequartista.