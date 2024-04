Verso il ritorno contro la Roma, CorSera: "Milan senza appello. Missione rimonta, il Diavolo ci crede"

In vista della sfida di questa sera in casa della Roma, valida per il ritorno dei quarti di Europa League, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Milan senza appello. Missione rimonta, il Diavolo ci crede". I rossoneri devono ribaltare lo 0-1 di una settimana fa a San Siro e servirà una grande prestazione contro i giallorossi per conquistare il pass per la semifinale.

Con il posto Champions ormai blindato in campionato, il finale di stagione del Diavolo passa dalla gara di questa sera, così come il futuro in panchina di Stefano Pioli. Dopo la dolorosa sconfitta nel match di andata e il pareggio contro il Sassuolo, il tecnico milanista è tornato in discussione. Per continuare a sperare nella conferma anche per la prossima stagione, il suo Milan deve assolutamente passare il turno stasera.