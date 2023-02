Verso Inter-Milan, la Gazzetta recita: "Super derby da Supereroi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport, nel giorno dell'antivigilia del derby di Milano, ha voluto lanciarsi in un paragone con il mondo dei fumetti. Il titolo della rosea recita: "Super derby da Supereroi". Alcuni dei giocatori più rappresentativi delle due squadre sono stati paragonati ai più celebri eroi dei fumetti. Lato Inter: Calhanoglu-Miste Fantastic, Lautaro-Wolverine, Lukaku-La Cosa. Per il Milan invece Theo Hernandez è stato accostato a Flash ("Più veloce della luce. Sprinter Theo"), Tonali a Conan ("Spirito libero. Sandro leader naturale"), Ibrahimovic a Capitan America ("Per da fuori, col carisma Ibra ispira"). Non tutti saranno protagonisti nerl derby in campo ma ognuno potrà dare ugualmente il suo contributo in una gara che diventa cruciale per la stagione del Milan.