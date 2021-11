Verso Irlanda del Nord-Italia, Gazzetta: "Nei piedi di Tonali"

Stasera l'Italia avrà un match decisivo per la qualificazione ai prossimi Mondiali in casa dell'Irlanda del Nord e il ct Roberto Mancini ha deciso di affidarsi in mezzo al campo a Sandro Tonali. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Nei piedi di Tonali". Il centrocampista rossonero è in grande forma e anche contro la Svizzera è entrato molto bene. Ora avrà questa chance importante dal primo minuto in una sfida decisiva per gli azzurri.