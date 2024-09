Verso la sfida di San Siro. La Nuova Venezia e Mestre: "Oristano e Svoboda a rischio"

Così come per il Milan, anche per il Venzia continua la preparazione in vista della suggestiva sfida di San Siro in programma domani sera, sabato 14 settembre, alle ore 20.45. Questa mattina in edicola, in vista di questo delicato turno di Serie A, La Nuova Venezia e Mestre ha fatto un po' il punto sulla rosa di Eusebio Di Francesco, che dovrà già fare a meno di Bjarkason, recentemente operato di un problema all'ernia.

L'allenatore degli arancioneroverdi, però, potrebbe fare a meno anche di Oristanio e Svoboda per la sfida contro il Milan, in quanto entrambi sono da valutare a fronte di un fastidio muscolare che hanno patito nel corso di questa sosta. Solo panchina, invece, per il nuovo acquisto Yeboah.