Verso Lecce-Milan, Tuttosport: "Stanno fuori Fofana, Felix e Leao. Ballottaggio Abraham-Gimenez"

In vista della sfida di questa sera del Milan sul campo del Lecce (calcio d'inizio alle 18), l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sulle possibili scelte di formazione di Sergio Conceiçao: "Stanno fuori Fofana, Felix e Leao. Ballottaggio Abraham-Gimenez". Il tecnico rossonero è pronto ad nuova rivoluzione in campo con alcune scelte piuttosto forti, come l'esclusione dall'undici titolare di alcuni big come Fofana, Joao Felix e soprattutto Leao.

In porta ci sarà Sportiello al posto dello squalificato Maignan, in difesa spazio a Walker, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez. In mezzo al campo ci sarà l'esordio assoluto in rossonero di Bondo, mentre in avanti ballottaggio aperto tra Abraham e Gimenez con il primo lievemente favorito. I tre trequartisti saranno Jimenez a destra, Reijnders in mezzo e Pulisic a sinistra.