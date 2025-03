Verso Milan-Como, Conceiçao pensa al doppio mediano: Bondo-Fofana anche per "liberare" Reijnders

Domani sera il Milan ospiterà a San Siro il Como e punta ad andare alla sosta con altri tre punti in tasca, così da vivere le due settimane senza partite con maggiore serenità. In vista di questa sfida, Tuttosport riferisce stamattina che Sergio Conceiçao sta pensando di mettere in campo dal primo minuto il doppio mediano così da avere una squadra più equilibrata: l'dea sarebbe quella di schierare a centrocampo la coppia composta da Warren Bondo, che ha ben impressionato a Lecce, e Youssouf Fofana. In questo modo, Tijjani Reijnders verrebbe messo qualche metro più avanti alle spalle della prima punta. Da trequartista, l'olandese avrebbe meno compiti di copertura e sarebbe più libero di giocare e di inserirsi senza palla.

Questo il programma delle prossime gare di Serie A del Milan:

29ª giornata: Milan-Como, sabato 15 marzo 2025 ore 18.00 (DAZN)

30ª giornata: Napoli-Milan, domenica 30 marzo 2025 ore 20.45 (DAZN)

Nella giornata odierna la Lega Serie A dovrebbe pubblicare data, ora ed assegnazione TV delle partite dalla 31ª alla 33ª giornata.