Verso Milan-Como, Gazzetta: "Dubbio su Leao: dal 1' o in panca? Conferma Bondo"

In vista della sfida di stasera del Milan contro il Como e delle probabili scelte di formazione di Sergio Conceiçao, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Dubbio su Leao: dal 1' o in panca? Conferma Bondo". Contro la squadra di Fabregas, ci sarà il ritorno tra i pali di Mike Maignan che ha saltato una settimana la trasferta di Lecce per squalifica. In difesa è favorita la coppia composta da Matteo Gabbia e da Malick Thiaw, mentre in mezzo al campo ci sarà la conferma di Warren Bondo che ha ben impressionato in Puglia.

Leao titolare oppure no?

Il dubbio di formazione più importante di Sergio Conceiçao è in attacco e riguarda, tanto per cambiare, Rafael Leao: tornerà titolare o partirà nuovamente dalla panchina come è già sucesso a Lecce? Il portoghese, che sembra essere favorito, si gioca il posto in campo dal 1' con Alex Jimenez. Queste le parole di ieri in conferenza stampa del tecnico portoghese sul suo connazionale: "Rafa è uno dei migliori giocatori del campionato italiano, può anche esserlo del mondo. Ci ho parlato, siamo molto diretti. Abbiamo un rapporto fantastico, è molto disponibile ed è pronto per aiutare la squadra, sia dall'inizio che al quarantesimo che al novantesimo".