Verso MIlan-Genoa, Il Secolo XIX: "Genoa, dal Diavolo senza paura"

Okay la festa dei 125 anni del Milan, ma domani sera a San Siro il Genoa non ha alcuna intenzione di sfigurare. A differenza del Diavolo, la formazione di Patrick Vieira arriva in uno stato di forma, ambientale e di risultati più che positivo, visto che con il francese in panchina il Grifone è riuscito a risalire la classifica totalizzando 2 pareggi ed una vittoria.

Al momento la formazione rossoblù è dunque imbattuta, ed è per questo che "accompagnando" la squadra verso la partita di San Siro, Il Secolo XIX ha questa mattina titolato "Genoa, dal Diavolo senza paura", rifacendosi molto anche alle parole dello stesso Vieira, che non ha alcuna intenzione di essere succube del Milan, anzi, vuole scendere in campo nella Scala per Calcio per vincere.