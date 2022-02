Verso Milan-Inter, Tuttosport in apertura: "Giroud-Lautaro: derby del gol"

MilanNews.it

© foto di ALESSANDRO TEDESCHI

In vista di Milan-Inter di domani sera, valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Giroud-Lautaro: derby del gol". Pioli e Inzaghi si affideranno ai loro due bomber d'attacco: il francese spera di essere decisivo come nell'ultima stracittadina milanese di campionato, mentre l'argentino vuole tornare al gol dopo diverso tempo.