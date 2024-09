Verso Milan-Liverpool, Gazzetta: "Calabria è pronto. Sono oltre 55 mila i biglietti già venduti"

"Calabria è pronto. Sono oltre 55 mila i biglietti già venduti": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di domani sera del Milan contro il Liverpool, valida per la prima giornata di Champions League. Per questa gara, Paulo Fonseca ha recuperato Davide Calabria, che ha saltato il match di sabato contro il Venezia a causa di una botta alla gamba. Ieri il terzino milanista, che si giocherà una maglia da titolare a destra con Emerson Royal, è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello.

Per la sfida di domani contro il Liverpool, San Siro non dovrebbe essere tutto esaurito, ma ci sarà comunque una bella cornice di pubblico: è stata infatti superata quota 55 mila biglietti venduti per il debutto in Champions League del Milan. In tribuna è atteso anche Aleksander Ceferin, presidente della UEFA.