Zagabria ha lasciato il segno. Tuttosport: "Scosse Milan: via Morata. Conceiçao al bivio derby"

La trasferta di Zagabria ha lasciato il segno, anche perché quanto successo ieri dalle parti di Casa Milan è stato incredibile. Nell'arco di qualche ora non si è capito nulla, con Camarda che è stato mandato in prestito al Monza per 18 mesi, Calabria cercato dal Bologna, Tomori in patria mentre Morata praticamente ceduto al Galatasaray ad appena sei mesi dal suo arrivo in rossonero.

C'era bisogno di una scossa, e questa c'è stata a pochi giorni dalla fine di questo calciomercato. Forse il tempismo non è stato dei migliori, ma meglio tardi che mai. In merito a quanto è successo e starebbe succedendo tutt'ora dalle parti di via Aldo Rossi ha titolato anche questa mattina Tuttosport: "Scosse Milan: via Morata. Conceiçao al bivio derby". In tutto questo anche l'allenatore portoghese sarebbe già finito sotto esame per via delle troppe tensioni create nell'arco di appena un mese.