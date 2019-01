acmilan - Agonistica: il punto sulle squadre giovanili

MILAN PRIMAVERA

Non siamo ancora al giro di boa del campionato visto che restano ancora due giornate per terminare l'andata. Al rientro, dopo l'amichevole contro il Monza, il Milan Primavera - sabato 12 alle 11.00 - affronterà la Sampdoria in trasferta. La più grande novità è stata il cambio in panchina e il ritorno in rossonero di Federico Giunti, annunciato come nuovo allenatore fino al 2020. Essendo il fanalino di coda, l'obiettivo principale sarà quello di risollevarsi al più presto, ritrovare serenità e convinzioni per il prosieguo della stagione.

U17

Un inizio difficile, ma una buona crescita e un mese di dicembre di sole vittorie (tre consecutive) sono valse il momentaneo quinto posto. Nel girone di ritorno serviranno sicuramente più punti, in particolare negli scontri diretti, per scalare ancora più posizioni ed essere protagonisti. I rossoneri di Mister Terni, nel prossimo weekend, giocheranno a Verona contro il Chievo.

U16

È la squadra più vicina al vertice, a -2 dalla vetta occupata dall'Inter. Per un breve periodo i ragazzi di Mister Bellinzaghi, che vantano uno dei migliori attacchi (26 gol in 12 giornate), hanno agguantato i nerazzurri al comando del girone B prima di venire bloccati dall'Hellas e perdere leggermente terreno. Le final eight sono alla portata e il Derby pareggiato dimostra la qualità del gruppo, chiamato a confermarsi e progredire nel 2019.

U15

Ottima anche la classifica dei giovani di Mister Polistina, terzi a -1 dal Cagliari e a -3 dal Bologna. In tutta l'andata: sette vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Probabilmente la gioia più grande è arrivata nell'ultimo Derby casalingo, conquistato grazie al gol di Ivan. Anche gli U15 daranno il via al nuovo anno giocando contro il Chievo, ma in questo caso (come gli U16) al Vismara.