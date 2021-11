Acmilan - Settore giovanile: i risultati del weekend

La copertina dell'ultimo fine settimana del Settore Giovanile rossonero è tutta per le due rappresentative Under 17, quelle composte dai nati nel 2005 con qualche integrazione del 2006. Sia la squadra maschile che quella femminile, infatti, hanno messo a segno due vittorie importanti e ricche di gol. Con il 6-1 al Brescia, i ragazzi di mister Lantignotti hanno confermato la vetta della classifica - a pari merito con Inter e Atalanta - del Girone B con 19 punti in 8 giornate.

Le ragazze di mister De Martino hanno invece continuato contro il Sedriano il loro cammino da record tra vittorie - punteggio pieno dopo 6 giornate - e gol segnati. Bene anche l'U15 femminile e l'U13 maschile, primo pari stagionale invece - dopo 4 vittorie - per la Primavera femminile di Mister Corti, nello scontro al vertice contro l'Hellas Verona.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 6 NOVEMBRE

UNDER 17: 8° giornata, Milan-Brescia 6-1 (14' Longhi; 2' st, 5' st e 18' st Mangiameli; 8'st Rossi; 20' st Malaspina)

UNDER 12: 4° giornata, Villa-Milan 1-6 (Sorrentino x2, Borsa, Esposti, Marasco, Seye)

UNDER 11: 4° giornata, Sedriano-Milan 3-2 (Cremonesi, Vigil)

UNDER 10: 4° giornata, Ausonia-Milan 4-6 (Kostyuk x2, Antonietti, Colombelli, Colombo, Somma)

UNDER 9: 4° giornata, Centro Schuster-Milan 1-13 (Pinton x4, Sorrentino x3, Marchesetti x2, Bernasconi, Gambarotto, Moraru, Tornese)

PRIMAVERA FEMMINILE: 5° giornata, Milan-Hellas Verona 1-1 (17' Miotto)

UNDER 17 FEMMINILE: 6° giornata, Milan-Sedriano 13-0 (2', 17', 37' e 22' st Pecce; 3', 8' st e 26' st Zanisi; 9' e 33' st Cappa V.; 26' Donolato; 3' st Sperduto; 15' st Pengo; 28' st autogol)

UNDER 11 FEMMINILE: 4° giornata, Travaglia-Milan 3-0

DOMENICA 7 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 8° giornata, Hellas Verona-Milan 5-1 (3' st Tolomello)

UNDER 13: 6° giornata, Como-Milan 0-1 (Grilli)

UNDER 15 FEMMINILE: 6° giornata, Pro Sesto-Milan 0-7 (Lauzi x2, Peres x2, Franco, Sogni, Stendardi)

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE

UNDER 18: 7° giornata, Milan-Bologna 1-3 (40' st Pluvio)