acmilan - Settore giovanile, i risultati del weekend: vittorie per U17, U16 e U15

Non può bastare un punto al Milan Primavera per dare una scossa al campionato, anche se pareggiare nel finale contro l'Empoli è un primo piccolo passo in avanti. Un rigore subito, un palo e una traversa colpiti: il periodo negativo non è ancora passato ma nella 12° giornata è comunque arrivato un pari dopo cinque ko. Si riparte da un altro gol di Daniel Maldini, dalla reazione allo svantaggio e in generale dallo spirito combattivo.

La vittoria è arrivata per il resto delle squadre dell'attività agnistica nella 13° giornata: gli U17 hanno superato 3-1 l'Udinese in trasferta dopo un ottimo secondo tempo (il primo era terminato 1-1); gli U16 e gli U15, invece, hanno ottenuto un 3-1 e un 4-0 contro il Padova al Vismara grazie alla tripletta di uno scatenato Nasti e alla grande prestazione dei ragazzi di Mister Polistina. Risultati che mantengono i rossoneri nelle zone alte della classifica.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

MILAN PRIMAVERA: 12° giornata, Empoli-Milan 1-1 (44'st Maldini)

U17: 13° giornata, Udinese-Milan 1-3 (25' Cattaneo, 21'st Colombo, 33'st Cudjoe)

U16: 13° giornata, Milan-Padova 3-1 (24', 6'st e 42'st Nasti)

U15: 13° giornata, Milan-Padova 4-0 (6' Foglio, 10' Incorvaia, 33' Anane, 33'st Alesi)

ESORDIENTI 2007: ° giornata, Bresso-Milan 0-2 (Sassi, Sansone)

ESORDIENTI 2008: 11° giornata, Milan-Villa 5-1 (3 Camarda, Piletta, Lupo)

PULCINI 2009: 11° giornata, Garibaldina-Milan 1-10 (3 Bompan, 3 Mazzucchelli, 2 Pisati, Zangrillo, Avogadro)

PULCINI 2010: 11° giornata, Milan-Pro Sesto 3-1 (Marchello, Matta, Abdou)

ESORDIENTI 2005/06 FEMMINILE: 11° giornata, Milan-Calcio Bonola 5-0 (2 Donolato, Carotenuto, Grimaldi, Rossi)

PULCINI 2007 FEMMINILE: 11° giornata, Lombardia Uno-Milan 1-1 (Alaimo)

PULCINI 2008 FEMMINILE: 11° giornata, Milan-Masseroni 11-0 (2 Stendardi, 2 Tomaselli, 2 Strecapede, 2 Atamo, 2 Pomati, Palopoli)