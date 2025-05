Campionato U15, il Milan elimina la Roma: ora la semifinale contro la Fiorentina

Dopo aver vinto 4-0 la gara di andata alla PUMA House of Football, il Milan Under 15 ha vinto anche il ritorno dei quarti di finale in casa della Roma: i giovani rossoneri hanno sconfitto 2-0 i giallorossi grazie ai gol di Borsa e Jadid. La formazione milanisti si qualifica così alle semifinali per l'assegnazione dello scudetto di categoria, dove affronterà la Fiorentina che a sua volta ha eliminato il Napoli (andata domenica 8 giugno, ritorno domenica 15 giugno).

OTTAVI DI FINALE

Andata

domenica 4 maggio

O2) Salernitana-Juventus 0-3

O3) Sassuolo-Inter 0-3

O4) Como-Roma 0-2

O5) Empoli-Milan 0-0

O6) Cesena-Parma 2-3

O7) Hellas Verona-Atalanta 2-2

O8) Bologna-Napoli 0-1

lunedì 5 maggio

O1) Monza-Fiorentina 1-0

Ritorno (domenica 11 maggio)

O1) Fiorentina-Monza 2-0

O2) Juventus-Salernitana 4-0

O3) Inter-Sassuolo 1-1

O4) Roma-Como 1-2

O5) Milan-Empoli 2-2

O6) Parma-Cesena 3-2

O7) Atalanta-Hellas Verona 0-0

O8) Napoli-Bologna 2-2

QUARTI DI FINALE

Andata (domenica 18 maggio)

Q1) Napoli-Fiorentina 1-2

Q2) Atalanta-Juventus 2-2

Q3) Parma-Inter 1-1

Q4) Milan-Roma 4-0