Campionato U17, andata dei quarti: Milan sconfitto 5-1 dalla Roma. In gol Camarda su rigore

Brutta sconfitta del Milan Under 17 nell'andata dei quarti di finale del campionato di categoria: i rossoneri hanno infatti perso 5-1 in casa della Roma. L'unica rete milanista è stata segnata su rigore da Francesco Camarda, aggregato insieme ad Emanuele Sala e a Mattia Liberali alla formazione di mister Renna.

Giovedì è in programma la gara di ritorno al Puma House of Football di Milano, ma al Diavolo servirà una vera e propria impresa per passare il turno.