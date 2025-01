Il nuovo anno e la ripartenza della giovanili rossonere

Le festività natalizie sono ormai alle spalle, le squadre del Settore Giovanile rossonero sono pronte a rimettersi al lavoro in questo 2025 appena iniziato. Al PUMA House of Football sono giornate di allenamenti per le rappresentative milaniste, dal momento che soltanto la Primavera di Mister Guidi sarà impegnata in campionato nel primo weekend dell'anno solare.

Rossoneri di scena in casa contro la Lazio, mentre per la Primavera Femminile vi sarà - sempre sabato 4 - un test amichevole contro il Pavia. È nel secondo fine settimana del mese che torneranno a pieno ritmo i campionati, e per quasi tutte le nostre squadre sarà una ripresa in trasferta. Solo le ragazze di Mister Zago, infatti, giocheranno in casa, ospitando il Sassuolo nella riedizione della scorsa Finale Scudetto.

Guardando alle nostre squadre impegnate in campionati nazionali, il weekend tra l'11 e il 12 gennaio sarà denso di trasferte. Appuntamento in Sardegna contro il Cagliari per l'Under 17 di Renna, con la squadra che sarà chiamata a confermare la vetta del suo girone di categoria. Doppia sfida sul campo del Venezia, invece, per Under 16 e Under 15.

Le partite delle squadre di Baldo e di Cresta saranno in programma domenica 12 in terra veneta. Posticipo al lunedì, invece, per l'Under 18 sull'insidioso campo del Cesena. Quanto alle Under femminili, gennaio sarà ancora un mese di amichevoli e campionati provinciali: a febbraio prenderanno il via i campionati interregionali, dove le nostre ragazze sapranno farsi valere.