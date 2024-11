Italia U17, 25 minuti per Comotto nel 5-0 su San Marino

Grandissima prova di forza della Nazionale Under 17, campione d'Europa in carica, che ad Acquaviva travolge per 5-0 i padroni di casa di San Marino, nella partita d'esordio del Gruppo 9 delle qualificazioni europee. Gli Azzurrini sbloccano il risultato all'8', grazie al capitano Luca Reggiani, difensore del Borussia Dortmund, prima di raddoppiare al 33' con Thomas Campaniello, attaccante dell'Empoli e unico convocato presente a potersi fregiare dello storico titolo continentale conquistato nella passata stagione a Cipro (Italia-Portogallo 3-0, 5 giugno). Nella ripresa, oltre al secondo centro del numero 9 azzurro al 65', i ragazzi di Massimiliano Favo chiudono definitivamente i conti grazie ai subentranti Oliver Blini, centrocampista dell'Empoli, e Vincenzo Damiano, attaccante dell'Atalanta, in gol al 70' e al 74'.

Massimiliano Favo, tecnico della Nazionale Under 17, campione d'Europa in carica

"L'obiettivo era vincere cercando di realizzare un buon numero di gol - dichiara il tecnico azzurro - e direi che ci siamo riusciti, anche se, viste le tantissime occasioni create, il risultato sarebbe potuto essere più ampio di così. Era importante iniziare bene, ma soprattutto gestire i ragazzi a mia disposizione e far fare esperienza internazionale a chi ne aveva meno. Siamo un gruppo nuovo, in continua evoluzione".

PARTITA. L'Italia scende in campo con il consueto 4-3-1-2, con Pirrò alle spalle della coppia d'attacco formata da Wiafe e Campaniello. San Marino, che nel riscaldamento ha registrato l'infortunio di Colombini, sostituito nell'undici iniziale da Stefani, risponde con un 3-5-2, con il capitano Meloni in cabina di regia.

Gli Azzurrini partono forte e, all'8', passano in vantaggio: calcio d'angolo dalla sinistra calciato con il destro da Luongo per Reggiani che, posizionato a centro area, trafigge l'estremo difensore avversario, Cenci, sotto l’incrocio alla sinistra, con un pallonetto di testa. Trascorrono pochi minuti e, sempre sugli sviluppi di un corner calciato dal numero 11 azzurro, stavolta dalla destra, la formazione di Favo sfiora il raddoppio, ma il destro a giro dal limite di Pirrò termina di poco alto sopra la traversa. L'Italia continua a spingere e, dopo essere andata vicinissima al secondo gol con il sinistro di Borasio prima e con il destro a giro di Wiafe poi, entrambi dal limite, lo trova al 33': Luongo recupera palla e serve Campaniello che, posizionato nei pressi del vertice sinistro dell'area piccola avversaria, controlla con il destro e, con il mancino, infila il numero 1 sammarinese sulla sinistra. Poco prima dell'intervallo, in pieno recupero, gli Azzurrini hanno l'opportunità di portarsi sul 3-0, ma il destro a giro dal limite del solito Borasio è respinto da un reattivo Cenci.

La seconda frazione di gioco si apre con l'ennesima occasione per i ragazzi di Favo, ma il colpo di testa di Blini, subentrato all'intervallo a Pirrò, su cross dalla sinistra di Giani termina di un soffio a lato. Dopo alcuni minuti, al 65', l'Italia trova il terzo gol, ancora una volta con Campaniello, che finalizza nel migliore dei modi la discesa lungo l'out mancino di Damiano con un tap-in di sinistro, firmando così la sua doppietta. Gli Azzurrini continuano ad attaccare incessantemente e, dopo una velenosa conclusione rasoterra di Comotto, trovano la rete del 4-0 grazie a Blini, che supera l'estremo difensore sammarinese con un colpo di testa sul primo palo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra di Prisco. Prima del triplice fischio finale, c'è tempo per il quinto gol azzurro, firmato al 74' da Damiano, che sfrutta brillantemente il cross basso dalla destra del solito Comotto, e per il colpo di testa dell'instancabile Campaniello, che si stampa sulla traversa all'85', negandogli così la tripletta.

L'Italia, che domani tornerà ad avere a disposizione l'attaccante del Borussia Dortmund, Samuele Inácio, impegnato nel pomeriggio (ore 16) con il suo club nella partita casalinga di Youth League contro lo Sturm Graz, scenderà nuovamente in campo venerdì 8 novembre (ore 11, diretta streaming su Vivo Azzurro TV) allo Stadio di Montecchio per affrontare i pari età del Galles, che hanno perso 4-3 contro la Norvegia nell'altra partita del Gruppo 9, giocatasi in contemporanea. "Sono una squadra che non molla mai - specifica Favo - lo sappiamo. Siamo consapevoli che sarà una partita dura, contro un avversario molto determinato".

Italia-San Marino 5-0 (2-0 pt)

Marcatori: 8' Reggiani, 33' Campaniello, 65' Campaniello, 70' Blini, 74' Damiano.

ITALIA (4-3-1-2) : Nava; Insignito (46' Steffanoni), Iddrisa, Reggiani ©, Giani; Luongo (81' Rodella), Prisco, Borasio (64' Comotto); Pirrò (46' Blini); Wiafe (46' Damiano), Campaniello.

A disp.: Maran (P), Perrotti, Bovio.

All.: Massimiliano Favo.

SAN MARINO (3-5-2) : Cenci; Montali, Zavoli (57' Sammaritani), Stefani; Tamagnini, Pennacchini (57' Arlotti), Meloni ©, Bucchi, Terni (79' Pala); Molinari (46' Canarezza), Grandoni (75' Baldazzi).

A disp.: Conti (P), Guidi, De Biagi.

All.: Alessandro Bonesso.

Arbitro: Jovan Kachevski (MKD)

Assistenti arbitrali: Branko Putilin (MKD) e Michal Volf (CZE)

Quarto ufficiale: Ladislav Szikszay (CZE)

Note: ammoniti Prisco (I) al 45'+2, Tamagnini (SM) al 66'. Recupero 2'pt, 2'st.