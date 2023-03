Italia U18, i convocati: Bakoune del Milan è uno dei due 2006 presenti

MilanNews.it

Doppia amichevole in vista per la nazionale under 18 guidata da Daniele Franceschini. Giovedì 23 marzo allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza, e domenica 26 presso il "Donato Curcio" di Picerno l'avversario sarà la Romania, sempre alle 10.30 e in diretta streaming sul sito FIGC.

Convocati 23 calciatori nati nel 2005, eccetto il difensore Bakoune e gli attaccanti Cissè e Fini di un anno più giovani. Raduno previsto per domani a Salerno.

Portieri

Federico Magro (Lazio), Francesco Di Bartolo Zuccarello (Udinese)