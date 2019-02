Italia under 16, doppia amichevole contro l'Austria: convocati i rossoneri Desplanches e N’Gbesso

Dopo il Torneo dei Gironi a Coverciano, l'Italia under 16 scende ancora in campo per un doppio incontro amichevole contro l'Austria. Le gare sono previste rispettivamente il 5 febbraio alle ore 14.30 presso lo stadio "Porta Elisa" di Lucca, e due giorni più tardi nel centro di Tirrenia alle 11.15.

Il ct Daniele Zoratto ha convocato i seguenti calciatori classe 2003:

Portieri

Sebastiano Desplanches (Milan), Nicolas Gerardi (Inter)

Difensori

Riccardo Turricchia (Juventus), Gabriele Mulazzi (Juventus), Mattia Zanotti (Inter), Filippo Grassi (Atalanta), Ramen Cepele (Inter), Andrea Ceresoli (Atalanta), Alessandro Fontarosa (Empoli), Federico Moraschi (Atalanta)

Centrocampisti

Fabio Miretti (Juventus), Cesare Casadei (Inter), Giovanni Fabbian (Inter), Federico Zuccon (Atalanta), Luca Schirone (Cremonese), Luciano Pisapia (Juventus), Gabriele Berto (Atalanta)

Attaccanti

Alessio Rosa (Atalanta), Wilfried Degnano Gnonto (Inter), Stephane Henoc N’Gbesso (Milan), Luca Magazzù (Inter).