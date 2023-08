La Repubblica titola: "Pioli e Garcia in linea con gli obiettivi, la terza giornata sarà già ricca di esami"

La Repubblica questa mattina ha analizzato la seconda giornata di Serie A, anche se all'appello mancano ancora due partite. Il quotidiano generalista ha titolato così: "Pioli e Garcia in linea con gli obiettivi, la terza giornata sarà già ricca di esami". Sia il Milan che il Napoli si sono mantenute a punteggio pieno, vincendo e convincendo.

Già dalla prossima giornata, l'ultima prima della sosta, si individueranno i primi nodi di questo campionato: le romane, per esempio, che hanno conquistato un punto in quattro partite, saranno già sotto esame, con la Roma che sfiderà proprio i rossoneri. Si potranno già individuare i primi rapporti di forza che già la prestazione del Bologna di ieri allo Stadium ha messo in luce: una settimana fa il Milan era stato più sciolto contro la squadra di Thiago Motta che invece ieri ha messo in serie difficoltà la Juventus.