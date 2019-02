Milan, il programma del weekend per settore giovanile e prima squadra femminile

Sarà un weekend di impegni importanti, di partite vere. Sabato gli U17 saranno a Verona, per sfidare l'Hellas, per ritrovare la vittoria e recuperare punti dal secondo-terzo posto visto lo scontro diretto Atalanta-SPAL. Proprio la SPAL, domenica a Ferrara, sarà l'avversaria di U16 e U15; gli U15, in particolare, dovranno assicurarsi i tre punti per confermarsi in vetta al girone B.

Per il Milan Primavera, invece, reduce dal fondamentale 2-0 al Genoa, la 20° giornata di campionato si giocherà solo lunedì sera a Torino. Da segnalare anche il Derby Inter-Milan degli U13.

IL PROGRAMMA UFFICIALE:

SABATO 23 FEBBRAIO

U17: 7° giornata di ritorno, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Antistadio Hellas Verona (Verona)

U14: 4° giornata di ritorno, Sudtirol-Milan, ore 15.00 - CS Pfarrhof (Bolzano)

ESORDIENTI 2007: Milan-Centro Schiaffino, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINI 2009: Milan-Accademia Pavese San Genesio, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINI 2010: Pavia 1911-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale Fortunati (Pavia)

ESORDIENTI 2005/06 FEMMINILE: Sedriano-Milan, ore 14.00 - Via Campo Sportivo (Sedriano)

PULCINI 2008 FEMMINILE: Villa-Milan, ore 14.30 - CS Comunale Mauro (Milano)

DOMENICA 24 FEBBRAIO

U16: 6° giornata di ritorno, SPAL-Milan, ore 13.00 - CS Fabbri (Ferrara)

U15: 6° giornata di ritorno, SPAL-Milan, ore 11.00 - CS Fabbri (Ferrara)

U13: Inter-Milan, ore 15.00 - Campo Enotria (Milano)

ESORDIENTI 2008: Milan-Alcione (recupero), ore 15.00 - CS Vismara

U15 FEMMINILE: Milan-Como 2000, ore 11.00 - CS Vismara

PULCINI 2007 FEMMINILE: Milan-Accademia Pavese, ore 11.00 - CS Vismara

PRIMI CALCI FEMMINILE 2009/10: Milan-Fulgor Canonica, ore 11.00 - CS Vismara

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO

MILAN PRIMAVERA: 5° giornata di ritorno, Torino-Milan, ore 19.00 - Stadio Filadelfia (Torino)