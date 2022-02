Milan, settore giovanile: tutti i risultati del weekend

Seconda vittoria consecutiva per la Primavera di Mister Giunti, che batte 1-0 il Sassuolo dopo aver vinto in settimana contro il Bologna. Il weekend delle giovanili si è aperto sabato con le vittorie larghe di U17, U17 Femminile (entrambe contro il Como) e dell'U15 contro l'Atalanta. Domenica di pareggi per U18 con l'Empoli e U13 nel Derby. Sul velluto anche la Primavera Femminile, che vince 5-1 contro la Pro Sesto.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 12 FEBBRAIO

UNDER 17: recupero 1ª giornata di ritorno, Milan-Como 4-0 (17' Nahrudnyy, 35' Perrucci, 43' Zeroli, 20'st Mangiameli)

UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata di ritorno, Como Women-Milan 1-10 (3 Pecce, 2 Sperduto, Donolato, Orsenigo, Cappa, Adelfio, Grimaldi)

UNDER 15: 3ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta 5-1 (6' Sala, 26' Camarda, 35' Liberali, 22'st Camarda, 34'st Ossola)

DOMENICA 13 FEBBRAIO

PRIMAVERA: 1ª giornata di ritorno, Milan-Sassuolo 1-0 (39' Traorè)

PRIMAVERA FEMMINILE: 11ª giornata di andata, Milan-Pro Sesto 5-1 (2 Avallone, Miotto, Premoli, Semplici)

UNDER 18: 3ª giornata di ritorno, Milan-Empoli 1-1 (25' rig. Pluvio)

UNDER 16: 3ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta 2-3 (15' Martinazzi, 15'st Sia)

UNDER 14: 4ª giornata di ritorno, Milan-Aurora Pro Patria 8-0 (2 Pinessi, 2 Anghileri, autorete, La Mantia, Lomonaco, Borsani)

UNDER 13: 4ª giornata di ritorno, Inter-Milan 1-1 (19' Pisati)