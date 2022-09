MilanNews.it

Esordio vincente in campionato per la formazione Under 15 del Milan. I giovani rossoneri guidati da Roberto Bertuzzo hanno ottenuto i primi tre punti stagionali nella sfida giocata contro il Verona, battuto dalla reti di Comotto, Pisati e Pinessi. Il Milan nel prossimo turno ospiterà il Brescia.